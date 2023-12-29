Üye Girişi
Haberler

Gebze'de beton mikseri devrildi, sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kaza sonucu beton mikseri devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

F.C. idaresindeki 34 KP 3865 plakalı beton mikseri, Pelitli yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Yaralanma Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title