Gazzeli Karim Abufool: Ailemin hepsi bir anda ölmesin diye aynı yerde kalmıyorlar

TRABZON'da eğitim gören Filistinli ve uluslararası öğrenciler bir araya gelerek Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i, protesto etti. Gazzeli Karim Abufool (22), Gazze'de sığınacak güvenli yerin kalmadığını belirterek, "Orada bir katliam yaşanıyor. Acımasız şekilde çocuk, kadın, yaşlı genç fark etmeksizin vuruyorlar. Biz o kadar kötü bir hale düştük ki. Ailemin hepsi bir anda ölmesin diye aynı yerde kalmıyorlar. Bir kısmı bir yerde, diğer kısmı da başka yerde kalıyorlar. Birine bir şey olursa ötekiler kalsın diye. Ailemiz kaybolmasın diye" dedi. Filistinli Yahya Adwan (24) ise "Sosyal medyada gösterilmiyor ama Filistin'de her yer aynı. Batı Şeria'da da çatışmalar var. Her yerde katliam var. Her yerde şehitler var" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli ve uluslararası öğrenciler Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i, protesto etmek için bir araya geldi. Trabzon meydan alanında çadır kuran ve Filistin ile Türk bayrağı açan öğrenciler, Gazze'de yaşanan saldırıların ardından çekilen fotoğrafları da kurdukları çadıra astı.

Kalabalık adına konuşan Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nurettin Kurt, "Kudüs davası hepimizin davasıdır. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur. Yüreklerin, bileklerin ve canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır. Bugün neyimiz eksik diye baktığımızda, işte bunu görüyoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza yüreklerimizin bileklerimizin gücünü eklemediğimiz sürece zalimi durduramayız. Çünkü hak, hukuk tanımayan zalim laftan, sözden, nasihatten zaten anlamaz. İçindeki korkuyu zulüm çıtasını sürekli yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür güç. Bu hususta Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları önemsediğimizi belirtmek isteriz. İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak" dedi.

'AİLEMİN HEPSİ BİR ANDA ÖLMESİN DİYE AYNI YERDE KALMIYORLAR'

KTÜ'de işletme yüksek lisans eğitimi gören Karim Abufool, Gazze'de sığınacak güvenli yerin kalmadığını belirterek, "Ailem Filistin'de, Gazze'de. Şimdiye kadar 5 defa yer değiştirdiler. Ben hiç uyuyamıyorum burada. Sadece telefondan haberleri takip edebiliyorum. İnternet orada büyük bir sıkıntı. Çoğu zaman aileme ulaşamıyorum. Şu an oradaki durum çok kötü. Su, gıda, tıbbi malzeme sıkıntıları var. Bizim evimiz yok oldu. Ailemiz orada bir klinikte kalıyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Keşke onların yanında olabilseydim. Ben bundan önceki savaşlarda da oradaydım. 2008-2012-2014 ve sonraki 2021'de oradaydım. Ama şimdi benim için çok zor olan onlardan uzakta olmak. Orada sığınacak güvenli yer kalmadı. Hastaneler, camiler, kiliseler, birleşmiş milletlerin okulları her yer vuruluyor. Benim akrabalarım, kuzenimin eşi, çocukları hepsi şehit oldu. 25 kişi hayatını kaybetti. Kuzenim de yoğun bakımda orada. Orada bir katliam yaşanıyor. Acımasız şekilde çocuk, kadın, yaşlı genç fark etmeksizin vuruyorlar. Biz o kadar kötü bir hale düştük ki. Ailemin hepsi bir anda ölmesin diye aynı yerde kalmıyorlar. Bir kısmı bir yerde, diğer kısmı da başka yerde kalıyorlar. Birine bir şey olursa ötekiler kalsın diye. Ailemiz kaybolmasın diye" diye konuştu.

?'ORADAKİ İNSANLARIN SIĞINACAK BİR YERİ KALMADI'

Filistinli Yahya Adwan ise sadece Gazze'de değil Filistin'de her yerde katliam olduğunu belirterek, "Filistin'de bir katliam var. Sadece Gazze'de değil. İnsanları evlerinden çıkarttılar. Gidin hastanelere, camilere sığının diye ama oraları da bombaladılar. Oradaki insanların sığınacak bir yeri kalmadı. İnsanlar her yerde ölüyorlar. Güneye gidin diyorlar giderken yine vuruyorlar. Hastanelerde tıbbi malzeme kalmadı. Elektrik, su yok. Oradaki doktor ve hemşirelerin elinde hiç bir şey yok. Hastalar anestezi olmadan ameliyat oluyorlar. Yapacak hiç bir şey kalmadı. Sosyal medya da gösterilmiyor ama Filistin'de her yer aynı. Batı Şeria'da da çatışmalar var. Her yerde katliam var. Her yerde şehitler var" dedi.