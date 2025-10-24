Haberler

Gazze Saldırıları Sonrası Türkiye'nin Ticaret Yasağı, İsrail Şirketini İflasa Sürükledi

Güncelleme:
İsrail'deki Shaul Gueta şirketi, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle uyguladığı ticaret yasağı sonucunda iflas etti. Şirket, Türkiye pazarından elde ettiği gelir kaybı nedeniyle 105 milyon yeni İsrail şekli borçlandı ve faaliyeti durduruldu.

İsrail'in liman kenti Usdud'da (Aşdod) faaliyet gösteren ve demir çelik ihracat ithalatı yapan Shaul Gueta şirketi, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e karşı uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle iflas etti.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre şirket, Türkiye'nin ticaret yasağının ardından 105 milyon yeni İsrail şekeli (32 milyon dolardan fazla) borçlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları öncesinde gelirinin yüzde 70'ini Türkiye pazarından sağlayan demir çelik ihracat-ithalatçısı Shaul Gueta şirketi, Türkiye'nin getirdiği ticaret yasağı nedeniyle iflas etti.

İsrail'in Beerşeva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi, bankalara ve banka dışı kredi kuruluşlarına 32 milyon dolardan fazla borçlanan şirketin faaliyetlerini durdurarak kayyum atanması kararı verdi.

Atanan kayyumun şirketin tasfiyesine veya yeniden yapılanmasına karar vereceği aktarıldı.

Mahkemeye sunulan Ağustos 2025 tarihli denetim raporunda, 2022'de cirosu 200 milyon şekel (yaklaşık 61 milyon dolar) olan şirketin 2025 yılının ilk yarısında sadece 35 milyon şekel (yaklaşık 11 milyon dolar) ciro yapabildiği kaydedildi.

Mahkemede İsrail'in Gazze'ye saldırılarının şirketin satış hacmi ve kar marjı üzerinde belirleyici etkisi olduğunu savunan şirket yetkilileri, şirketin gelir kaybının Türkiye'nin ticaret yasağından kaynaklandığını "Şirketin gelirinin büyük kısmı özellikle İsrail ile ticareti tamamen durduran Türkiye'ye yapılan ihracattan geliyordu." sözleriyle ifade etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
