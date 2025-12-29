Haberler

AA'nın 2025 kareleri, Batı'nın gündemi ile Gazze'nin acılarını gözler önüne seriyor

Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına ait görsel derlemesi, Batı dünyası ile Gazze'de yaşanan insani kriz arasındaki derin çelişkileri gözler önüne seriyor. Moda, spor ve kültürel etkinliklerin olduğu bir dünyada, Gazze’deki açlık ve ölüm oranları dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılında objektifine yansıyan kareler, Batı dünyasının gündemi ile Gazze'de yaşanan insani dram arasındaki derin çelişkiyi ortaya koyuyor.

AA'nın 2025 yılına ait görsel derlemesi, Batı'nın kültürel, toplumsal ve siyasi yaşamını, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kronolojik bir karşılaştırma içinde sunuyor. Çalışma, iki farklı dünyanın aynı zaman diliminde yaşadığı gerçeklikleri gözler önüne seriyor.

1948'den bu yana süren işgal sürecinin 8 Ekim 2023 sonrası derinleştiği Gazze'de, 71 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle büyüyen insani kriz, 2025'te küresel gündemin Gazze'den ne kadar uzaklaştığını da gösteriyor.

Yıl boyunca çekilen görüntülerde, bir yanda moda haftaları, kültürel etkinlikler, spor organizasyonları ve diplomatik temaslar yer alırken, diğer yanda Gazze'de hayatını kaybeden, yerinden edilen siviller ile açlık ve hayatta kalma mücadelesi tüm açıklığıyla görülüyor.

Ocak ayında New York'ta yılbaşı kutlamaları yapılırken, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, sahildeki er-Raşid Caddesi'nden yaya olarak evlerine dönmeye çalıştı.

Mart ayında Moskova'da moda defileleri düzenlenirken, Gazze'nin Refah kentinde Filistinliler Ramazan'ın ilk iftarını enkazlar arasında yaptı.

Bir yanda spor organizasyonları öbür yanda açlık

Yaz aylarında Kuzey Amerika'da uluslararası spor organizasyonları öne çıkarken, Gazze'de insani koşullar daha da ağırlaştı.

Temmuz ve ağustosta ABD ve Kanada'daki büyük spor organizasyonları gündemdeyken, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam etti. Ağustos sonu itibarıyla, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'ü çocuk olmak üzere 339'a ulaştı.

Hayatta kalanlar ise İsrail'in soykırım niteliğindeki abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de temel gıdalara ulaşabilmek için mücadele verdi.

Diplomatik temaslar da saldırılar da sürdü

Eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve diplomatik temaslar dünya gündemini meşgul ederken, Gazze'de saldırılar sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'ye ilişkin planı açıkladığı günlerin hemen öncesinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yası vardı.

Kasım ayında ise Gize'de Büyük Mısır Müzesi'nde firavun Tutankamon'un altın tabutunun sergilenmesi dünya çapında ilgi görürken, aynı günlerde Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Turistlerin, altın tabutu görebilmek için yoğunluk oluşturduğu sıralarda Filistin'de hayatını kaybedenlerin acısı büyüyordu.

