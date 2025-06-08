Gazze'deki İnsani Kriz ve Türkiye'deki Spor Gelişmeleri

Gazze'deki İnsani Kriz ve Türkiye'deki Spor Gelişmeleri
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları insani krize yol açarken, Türkiye'de A Milli Futbol Takımı Meksika ile özel maç yapacak ve Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin hazırlıkları kapsamında ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Meksika ile yapılacak özel maç öncesi Kenan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Chapel Hill/21.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

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Kaynak: AA / Güncel
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