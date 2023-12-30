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Gazze'deki Filistinlilerin açlık tehlikesi devam ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu belirtti. UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformu hesabında, UNRWA'ya ait insani yardım konvoyunun önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin olduğu bir video paylaştı.

Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu ifade eden White, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

White, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydederek, "Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm bölgede güvenli ve sürdürülebilir insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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