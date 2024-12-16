Gazze'de Un ve Yakacak Eksikliği Nedeniyle Fırınlar Kapalı

GAZZE, 16 Aralık (Xinhua) -- Gazze'nin orta kesiminde bulunan 7 fırın, un ve yakacak eksikliği nedeniyle sık sık faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Gazze'deki pek çok ailenin çoğu zaman erişebildiği tek gıda olan ekmek hayati önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze'de açlık krizinin derinleşmesiyle temel gıda maddelerinin fiyatlarının da savaş öncesi seviyelere kıyasla yüzde 1.000'in üzerinde arttığını bildirdi.