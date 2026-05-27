Gazze'de Filistinlilerin büyük bölümü bu yıl da kurban kesemedi

İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hayvancılık sektörü çöktü. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan sayısı sınırlı, fiyatlar ise 6-7 bin dolara kadar yükseldi. Filistinlilerin çoğu kurbanlık alamıyor.

Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in ablukası, canlı hayvan ithaline izin vermemesi ve saldırıların yol açtığı ekonomik çöküş nedeniyle Kurban Bayramı'nda bu yıl da kurbanlık kesemedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırıları nedeniyle Gazze'de hayvancılık sektörünün büyük ölçüde zarar görmesi, çiftliklerin ve ahırların tahrip edilmesi, yem ve veterinerlik malzemelerinin girişinin engellenmesi sonucu mevcut hayvan varlığının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor.

Tüm bu nedenlerle pazarlarda kurbanlık hayvan sayısının oldukça sınırlı kaldığı, buna karşın fiyatların fahiş seviyelere yükseldiği ifade ediliyor.

Satıcılar, İsrail'in Gazze'ye canlı hayvan girişini engellemesinin arzı ciddi şekilde düşürdüğünü, yerel üretimin ise ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığını belirtiyor.

"İnsanların çoğu, pazara sadece kurbanlıkları görmek için geliyor, satın alma güçleri yok"

AA muhabirine konuşan canlı hayvan satıcısı Kamil Ebu Mendil, Gazze'de yaşayanların büyük bölümünün kurbanlık satın alamadığını söyledi.

Ebu Mendil, "Gazze'de zaten çok sınırlı sayıda kurbanlık hayvan bulunuyor, fiyatlar da aşırı yüksek. İnsanların çoğu, pazara sadece kurbanlıkları görmek için geliyor, satın alma güçleri yok. dedi.

Kurbanlık fiyatlarının Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları öncesine göre katbekat arttığını vurgulayan Ebu Mendil, bazı koyunların fiyatının 20 bin şekele (yaklaşık 6–7 bin dolar) kadar çıktığını ifade etti.

"Eskiden kurban çoğu ailenin gücü yettiği bir ibadetti"

Filistinli Muhammed Hattab ise İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de ekonomik koşulların çok ağırlaştığını belirterek, "Eskiden kurban çoğu ailenin gücü yettiği bir ibadetti, bugün ise fiyatlar çok yüksek." dedi.

Hattab, pazarlara gelenlerin büyük bölümünün sadece fiyatları görmek ve bayram atmosferini hissetmek için burada olduğunu dile getirdi.

Hayvancılık sektörü çökme noktasında

Gazze Tarım Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023 öncesi dönemde her yıl on binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan bölgeye giriş yaparken, İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle bu sayı neredeyse tamamen durmuş durumda.

İsrail saldırılarında ahırların ve yem depolarının tahrip edilmesi, ayrıca canlı hayvan ve yem girişinin engellenmesi sektörün çökme noktasına gelmesine neden oldu.

Yetkililer, mevcut durumun yalnızca fiyatları artırmadığını, aynı zamanda Gazze'de hayvancılığın sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
