Gazze'de Bereketli Çilek Hasadına Rağmen Çiftçiler Karamsar
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GAZZE, 23 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasının yakınlarındaki bir tarlada çilek hasadı yapan çiftçiler, 19 Kasım 2022.
GAZZE, 23 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasının yakınlarındaki bir tarlada çilek hasadı yapan çiftçiler, 19 Kasım 2022. Bereketli bir hasat elde etmelerine rağmen, daha ucuz İsrail ürünleriyle rekabet eden Gazzeli meyve çiftçileri, bu yıl işleri konusunda karamsar beklentilere sahip. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel