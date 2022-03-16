Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik'te düzenlenen törende Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, Gazi/Vazife Malulü 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Teke'nin özgeçmişleri okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Davut Gül tarafından gazi ve şehit yakınlarına takdim edildi.

Törene, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

"Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 3 şehit ailesi ile 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik makamlarının Türk milleti nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebeler olduğunu söyledi.

Coşkun, Türk milletinin söz konusu vatan olduğunda "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" anlayışından hareketle girdiği her savaşta genciyle yaşlısıyla yekvücut olarak bu topraklarda sayısız destan yazdığını anlattı.

Konuşmanın ardından Vali Coşkun tarafından şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi yapıldı.

Törene, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Oinikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, rektörler ile ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aziz şehitler ve şanlı gazilere tevcih edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Valilik makamında düzenlenen törenle gazilere takdim edildi.

Törende konuşan Baruş, Türk milletinin takdirini kazanan gazilere Cumhurbaşkanı tarafından tevcih olunan madalyayı takdim etmekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Baruş, Türk milletinin her zaman gazilere, şehitlere minnettar olduğunu belirterek, "İlimizde iki gazimize bu madalyayı tevcih edeceğiz inşallah. Bir de şehidimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın babası Latif Büyükyıldırım'a tevdi edeceğimiz madalyayı da kendisi rahatsız olduğu için evinde ziyaret ederek vereceğiz. Ben kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Türk Milleti bu fedakarlığınızı, Malatya halkı bu cesaretinizi her zaman takdir edecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, konuşmanın ardından gaziler Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayrettin Aytekin ve Piyade Uzman Çavuş Gürbüz Değirmencioğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı İsmail Ayvalı ile gazilerin yakınları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aziz şehitler ve şanlı gazilere tevcih edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Valilik makamında düzenlenen törenle şehit Mustafa Alpaklı'nın ailesine takdim edildi.

Vali Erin, şehidin annesi Aysel ve babası Ali Alpaklı'yı ağırlayarak onlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ileterek, "Ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin üzerimizde olan haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin asıl mükafatı Allah katında verilecektir. Bu övünç madalyası ile şehitlerimize olan minnet duygumuz ifade edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Abdullah Erin daha sonra Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehit Mustafa Alpaklı'nın anne ve babasına tevcih etti.