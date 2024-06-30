Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Yaz Okulu Lansman programı Gaziantep'te yapıldı.

Burç Tabiat Parkı içinde bulunan Seyr-i Antep Kamp alanında "Bir yaz Bin Gelecek" sloganıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin her zaman geleceğe umutla baktığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllar önce bu çalışmalar başladığında beş, on, bin derken en son genel başkanlık görevini devrederken 105 bin kişiye ulaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada bu sene bütün Türkiye genelinde 200 bin genç arkadaşımıza yaz okullarının yapılması çok kıymetli. Çünkü bu yaz okullarında çocuklarımız iki kanatlı yetişiyorlar. Bir taraftan ilmi çalışmalarını alırken Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken diğer taraftan sanatı öğreniyorlar, spor yapıyorlar, teknoloji öğreniyorlar. Çok ciddi bir şekilde kendilerini geliştirmiş oluyorlar."

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise Türkiye genelinde 200 binden fazla ortaokul öğrencisinin yaz kamplarında öğretmenleri eşliğinde eğitim alacaklarını aktardı.

Vakıfların, devletin yaptığı işleri destekleyen kurumlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışı diye bir şey var. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına koşturan, vatandaşın bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir devlet anlayışı. Vakıflar da devleti bu anlamda destekleyen kurumlardır. Onun için Türkiye Gençlik Vakfı Türkiye'nin en büyük gençlik vakfı olarak Türkiye'nin her tarafında gençlerimizin yaz eğitimlerine okullarla ve kamplarla destek oluyor. Siz de eğer bu yaz güzel vakit geçirirseniz, bu yaz okulundan memnun kalırsanız seneye yine yaz okullarına, kamplarına katılırsınız. Bu dünyada iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da var. Kötü insanlar niye kötülük yapıyor sizce? İyi insanları çekemiyorlar. Onlar gibi olamıyorlar. Onları da çekemiyorlar. Onun için binbir dereden su getiriyorlar ki iyilerin önüne taş koymaya çalışıyorlar. Şimdi şu yaz okullarına mani olunması anlaşılır şey midir? Türkiye Gençlik Vakfı'nı yaptığı bu çalışmalardan dolayı marjinalleştirmeye çalışmak halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmak anlaşılır şey midir? Hayır. Elbette ki değil. O zaman sizden bu yaz okuluna katılan bütün çocuklar, inşallah hayatınız boyunca bu tür çalışmalara siz de destek olursunuz."

Türkiye'nin her anlamda büyük bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi başını önünden kaldıran bir ülke haline getirdiğini ifade etti.

Gençlerin, eskisinden daha güçlü ve özgüven sahibi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de, Gazze'de soykırım var. Ukrayna'da savaş var. Dünyanın daha nice noktalarında çatışmalar, katliamlar yaşanıyor. Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz. Avrupa bunlara engel olmaz. Çünkü bunların arkasında zaten onlar var. Onun için çok eğitimli olacağız. Çok çalışacağız. Sadece kendimiz için değil bütün insanlığın refahı, bütün dünyanın huzuru için, bütün dünyanın barışı için çalışacağız."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de gençlerle yan yana olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Daha aydınlık ve adaletli bir dünya için gençlerle beraber çalıştıklarını belirten Beşinci, "Bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak. Bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak. Bu gençlik yürüyecek, bir sabah aydınlık gelecek." dedi.

Konuşmaların ardından TÜGVA tarafından yıl içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mesut Bozatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda protokol üyesi ile gençler katıldı.