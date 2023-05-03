Gaziantep'te sünnet ettirilen 1027 çocuğa, çeyrek altın ve bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Gaziantep Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle sünnet ettirilen 1027 çocuk için 'Sünnet Şöleni' düzenlendi. Düzenlenen şölende, 1027 çocuk için çeyrek altın ve bisiklet dağıtımı yapıldı.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şölende, 1027 çocuk için çeyrek altın ve bisiklet dağıtımı yapılırken, kurulan özel oyun parkında sihirbazlık ve çeşitli sahne gösterileri organize edildi.

"ÇOCUKLARIMIZI GÜZEL YETİŞTİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara sünneti öğretmek, onları güzel yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bugün yaşanan sorunlara baktığımızda, dünyanın geldiği sorunlara baktığımızda sünnetten uzaklaştıkça, mutsuz oluyoruz. Kur'an'dan uzaklaştıkça huzursuz oluyoruz. Sağlığımızı kaybediyoruz. O yüzden sevgili peygamberimiz güzel ahlaktır ve biz biliyoruz ki bu dünya büyük bir sınavdır. Bu sınavı geçip cennette buluşmak istiyoruz. Gaziantep'teki bütün belediye başkanlarımız; hayırda yarışıyor, güzellikte yarışıyor. Doğumdan ölüme yaşama dokunmada yarışıyor. Gönül belediyeciliğinde yarışıyor." Çocukları hijyenik şartlarda, sağlıklı şehrin şartlarında sünnet ettiklerini ifade eden Başkan Şahin, "Hep birlikte çok güzel çalışma yapıldı. Sünnet çocuklarımıza hediyeleşmek sünnet dedik ve bisikletler hediye ediyoruz. Güle güle kullanın" ifadelerini kullandı.

VALİ DAVUT GÜL'DEN ÇOCUKLARA FORMA MÜJDESİ

Gaziantep Valisi Davut Gül ise organizasyondan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini sunarak, "1027 tane evladımız var. Bunların spor yapabilmeleri için Gaziantep spor formalarını da biz hediye edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Fatma Şahin öncülüğünde Gaziantep'in spor şehir olması kültür şehri olması daha yaşanabilir bir hale gelmesi için sizlerle birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"BAŞKAN ŞAHİN ÖNCÜLÜĞÜNDE MUTLULUĞA TANIK OLUYORUZ"

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, bugün çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çocuklarımız için çok önemli bir adım atarak, güzel hayırlı bir günde beraberiz. Rabbim mürüvvetlerini göstersin, acılarını göstermesin, bahtları açık olsun. Ülkemizin, milletimizin İslam aleminin bahtı hep iyi olsun, sağ olun, var olun. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde güzelliğe, mutluluğa tanık oluyoruz. Bir sünnetin ihyasını hep beraber görüyoruz. Yavrularımızın bu mutlu günlerini görüyoruz. Bisikletlerine de hayırla binsinler inşallah" diye konuştu.

"YARINLARIMIZ GELECEĞİMİZ"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Derya Bakbak, bu etkinlikte iki büyük hayrın olduğuna dikkati çekerek, "Birisi evlatlarımızın sünnet olması, birisi de onların bisiklete kavuşması. Bu evlatlarımız, bizim kıymetli evlatlarımız. Yarınlarımız, geleceğimiz" dedi.