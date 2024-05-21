Gaziantep'te sahte plaka operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte plaka yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve birçok sahte plaka malzemesi ele geçirildi.
Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte plaka yapanlara yönelik 3 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 180 basılı plaka, 722 boş plaka levhası, 500 harf ve rakam kalıbı, 80 plakalık, 33 metal baskı kalıbı, 4 plaka boya makinesi, 1 mühür makinesi ve taklit mühür, 3 motor markasını değiştirmeye yarayan mühür ve 1 plaka basım makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette götürüldü.