Gaziantep'te kumar operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kumar oynatanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine, Şahinbey ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, kumarda kullanılan masalar, pos cihazı, oyun makinası, 42 boş senet ve çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.