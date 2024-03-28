Gaziantep'te Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İslahiye-Nurdağı kara yolunun 8'inci kilometresinde Cemal Sönmez (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Kadir K. (29) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.