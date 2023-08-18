Gaziantep'te Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 iş yerinde çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve malzemeleri ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 iş yerine yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 17 Ağustos tarihinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 iş yerine yapılan aramada bin 490 adet gümrük kaçağı sigara, 900 adet elektronik sigara, 65 adet elektronik sigara likiti, 43 adet elektronik nargile ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP