Gaziantep'te mavikent-havalimanı arasındaki ulaşım 6 dakikaya düşecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında inşa edeceği yeni yol projesi ile ulaşım süresini 25 dakikadan 6 dakikaya indirecek. Proje, toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olacak. Başkan Fatma Şahin, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve hava kirliliğini azaltacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mavikent bölgesi ile Gaziantep Havalimanı'nı birbirine bağlayacak yeni yol projesiyle ulaşım süresini 25 dakikadan 6 dakikaya indirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin planlı büyüme hedefleri doğrultusunda başlatılan proje, Şahinbey ilçesindeki Mavikent bölgesinden havalimanına alternatif ve hızlı bir güzergah sunacak. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde planlanan yol, 3'er şeritli olarak inşa edilecek.

Yaklaşık 400 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek olan yeni yol ile ilgili projenin havalimanı ulaşımını kolaylaştırmanın yanında, Körkün Sanayi Sitesi, Trikotajcılar Sitesi ve Ayakkabıcılar İhtisas Organize Sanayi bölgesi için de ana damar görevi göreceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatma Şahin, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve hava kirliliğini azaltacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerin en büyük sorunu olan ulaşımda 'hipotenüs' mantığıyla en kısa yolu açıyoruz. Mavikent ve çevresinde yaşayan yaklaşık 400 bin vatandaşımız, bu yol sayesinde havalimanına ve sanayi bölgelerine çok daha hızlı ulaşacak. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla 42 firmanın katıldığı ihale sürecinde sona geldik. Yol medeniyettir diyerek, projeyi 1 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
