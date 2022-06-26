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GAZİANTEP - Futbol maçında oyuncu hakeme yumruk attı

AA - Güncel
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Gaziantep'te düzenlenen turnuva maçında bir futbolcunun hakeme yumruk attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te düzenlenen turnuva maçında bir futbolcunun hakeme yumruk attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte özel olarak düzenlenen Barak Bahar Turnuvası kapsamında dün Karkamışspor ile Çiftlikspor Oğuzeli İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçın 90+2. dakikasında Çiftlikspor durumu 1-1'e getirmesinin ardından rakip futbolcular hakeme itiraz etmeye başladı.

O esnada Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş'a yumruk attı.

Bunun üzerine maçı tatil eden hakem Ulutaş, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

Tüm yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Güncel

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