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Gaziantep'te Ekolojik İyileştirme Projesi için Temel Atma Töreni

Gaziantep'te Ekolojik İyileştirme Projesi için Temel Atma Töreni
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Gaziantep'te, çevre dostu yapıların inşası için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organik tarım ve karbonsuz üretim hedeflerini vurguladı. Proje, kırsal Sazgın Mahallesi'nde hayata geçirilecek ve yerel ürünlerin dünyaya sunulmasını amaçlayacak.

Gaziantep'te kırsal mahallede, enerji verimliliği sağlayan doğal yapılar için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO işbirliğinde hayata geçirilen "Ekolojik İyileştirme Projesi" kapsamında Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Sazgın Mahallesi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, dünyanın daha yaşanabilir olması için çalışmalar hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Ekolojik Köy Projesi"nin de bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Hala kimyasal gübre kullanıyoruz, bu kanser demek. Organik, biyolojik gübreye geçmemiz lazım. Bu bölgede bunların hepsini uygulayacağız. Buradan hiçbir karbondioksit salınımı yapmayacağız. Çıkan ürün, tam organik ürün olacak. Kadın kooperatiflerimizle bütün dünyaya sağlık, lezzet göndereceğiz." dedi.

Mahalledeki tüm binaları yeşil binalara dönüştüreceklerini ve projenin dünyaya örnek olacağını ifade eden Şahin, bu projeyi genişleteceğini ve iyiliğin çoğalacağını kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise tabiata verdikleri önemin en büyük göstergelerinden birinin bu temel atma töreni olduğuna dikkati çekerek, proje kapsamında çıkacak molozların da yeniden kullanılacağını anlattı.

Konuşmanın ardından temel atıldı.

Programa Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ile davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Proje

Mahalle meydanının etrafında şifalı bitkiler, eğitim evi, yöresel ürün satış ofisleri, sanat atölyeleri, kahvaltı salonu ve açık hava tarımsal araç sergi alanı yer alacak.

Proje kapsamındaki yapılar, optimum ısı, konfor ve enerji verimliliği sağlamak için 50 santimetre kalınlığında toprak duvarlarla inşa edilecek. Meydanın enerji ihtiyacı ise kurulacak GES'lerden karşılanacak.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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