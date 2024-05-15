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Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır sürücüsü yaralandı. Tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde B.G. yönetimindeki 01 BHG 35 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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