Gaziantep'te 8. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği 30 yurt dışı öğrenciyle başladı

Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği başladı.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı tarafından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte, öğrencilerin bilimsel proje üretmeleri ve yeni fikirler geliştirmeleri amaçlanıyor.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güngör Azim Tuna, programdaki konuşmasında, şenliğin farklı ülkelerden çocukları bilim ve kültür çatısı altında buluşturduğunu ifade etti.

Türk dünyasının yalnızca Türkistan coğrafyasından ibaret olmadığını belirten Tuna, gönül coğrafyasının İslam medeniyetinin uzandığı geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Etkinliğin yalnızca ödül kazanma amacı taşımadığını vurgulayan Tuna, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşmasının ve birlikteliğin güçlendirilmesinin de hedeflendiğini kaydetti.

Çocukların insanlığa faydalı projeler geliştirmesini istediklerini dile getiren Tuna, "Birileri çatışma ve savaş için elinden geleni yaparken bizler iyi tarafta olan insanlar olarak insanlığın barışı, selameti ve huzuru için gayret ediyoruz. Bin yıl önce atalarımız bilimde, insanlığın hayatını kolaylaştıracak projelere imza attılarsa bugün de aynı medeniyetin mirasçıları olan çocuklarımız bu yolda gayret göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Abdullah Şen, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Özellikle Türk dünyasında birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde böyle bir etkinliğin olması çok önem arz ediyor. Emek veren öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, protokol üyeleri stantları ziyaret ederek öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Kuveyt, Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk, KKTC, Irak, Tunus, Mısır ve Gazze'den 30, yurt içinden ise 100 öğrencinin katıldığı etkinlik 3 gün sürecek.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA