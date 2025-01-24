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Gaziantep'te 1.535 Konut ve 52 İş Yeri Sahipleriyle Buluşuyor

Gaziantep'te 1.535 Konut ve 52 İş Yeri Sahipleriyle Buluşuyor
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında inşa edilen konut ve iş yerlerinin 6'ıncı kura çekiminin yapılacağını ve toplamda 1.535 konut ile 52 iş yerinin hak sahipleriyle buluşacağını açıkladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'te bin 535 konut ile 52 iş yerinin hak sahipleriyle buluşacağını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapılan afet konutlarının ve işyerlerinin 6'ıncı kura çekiminin bugün yapılacağını söyledi.

Depremin yaralarını sarmaya hızla devam ettiklerini ifade eden Şahin şunları kaydetti.

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılacak olan kura çekiminde Gazi şehrimiz ve ilçelerinde bin 535 konut ile 52 işyeri daha sahiplerini bulacak. 6 Şubat depremi sonrası başlatılan konut seferberliği ile bugüne kadar Gazi şehrimizde 7 bin 723 konut ve iş yerinin anahtarı afetzede hemşerilerimize teslim edilmişti. Depremzede hemşerilerimize konutlarının hayırlı olmasını diliyor, teslim aldıkları konutlarında huzurla geçecek bereketli bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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