GAZİANTEP - Otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı
AA - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İ.Ö. yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, Nurdağı- Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Güncel