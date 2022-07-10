GAZİANTEP - Otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İ.Ö. yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, Nurdağı- Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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