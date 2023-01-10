Gaziantep FK maçının ardından

Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'nci haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci golü bulamamalarının maçı sıkıntıya düşürdüğünü belirterek, 'Bugün buradan üzüntüyle ayrılıyoruz. Son dakikada kaybettiğimiz 2 puan var. Bugünle birlikte uzatmalarda kaybettiğimiz 10 puan oldu. Bunlar bizi fazla üzüyor. Böyle maçlarda ikinci golü bulamayınca sıkıntı oluyor. Oyunun kontrolü ve top bizdeydi ama maalesef ikinci golü bulamadık' dedi.

'FENERBAHÇE MAÇI TABİİ Kİ ZOR OLACAK'

Ligde önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında da yorumlarda bulunan Bulut, 'Fenerbahçe maçı tabii ki zor olacak. Ligde her maç zor. Anadolu ve büyük takımlara karşı her puan değerli. Büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı biliyorsunuz. Zor maç olacak. Sahada pes etmeyen bir takım görmek isteyeceğim. Gaziantep olarak Beşiktaş'a ve Başakşehir'e bu olmuştu. Önümüzdeki maça da aynı şekilde hazırlanıp umduğumuz puanları almak istiyoruz. Biz maçtan maça ilerlemeye çalışıyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.

FATİH TEKKE OYUNUN HAKKI BİZİM 3 PUAN ALMAMIZDI

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise maçı kazanmayı hak eden taraf olduklarını vurgulayarak, 'Maça planımız ve kendi oyunumuzun dışında başladık. Bunun sebebi, sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızın getirmiş olduğu mecburiyetti. İstediğimiz zamanlarda beklediğimiz pozisyonlar yakaladık. Özellikle kaçırdığımız bir gol var, onu atmış olsak bizim için maç daha rahat olacaktı. Duran top ne kadar çalışsak da bu sorunu çözemedik ve gol yedik. Geriye düşmemize rağmen takımımın son bölüme kadar ki isteği ve arzusuyla golü bulduk. Son dakikada kaçırdığımız önemli bir fırsat var. Evimizde 1 puan önemli ama oyunun hakkı 3 puan almamızdı' şeklinde konuştu.