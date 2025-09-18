Gazi Uzman Çavuş Yüksel Ünal, Hayallerini Gerçekleştiriyor

Bingöl'de uzman çavuşluk yaparken terör örgütü PKK'nın yola döşediği el yapımı mayının patlaması sonucu gazi olan ve protez bacakla ayağa kalkan 56 yaşındaki Yüksel Ünal, Adana'da 21 yıldır oto lastik dükkanı işletiyor.

Askerlik hizmetini 1992'de tamamlayan Ünal, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

Ünal, Kars, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Siirt, Van, Bitlis ve Elazığ'da görev yaptıktan sonra tayin olduğu Bingöl'de 16 Kasım 2000'de teröristlerin yola döşediği el yapımı mayının patlaması nedeniyle bacaklarından yaralandı.

Gazilik ünvanı verilen ve diz altından ampute edilen sağ bacağına 2001'de protez takılan Ünal, bir süre devletin sağladığı imkanlarla Adana Otogarı'nda otomasyon görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu.

Evde oturmak istemeyen Ünal, aldığı emeklilik tazminatıyla 2004'te merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde oto lastik dükkanı açtı.

Ünal, 21 yıldır protez bacağıyla yolunu tuttuğu dükkanında lastik tamiri ve satışı yapıyor.

İş yerinde 4 işçiyi istihdam eden gazi Ünal, mesleğini severek sürdürüyor.

"Askerlik dönemim çok iyi geçti, görevime doyamadım"

Evli ve 3 çocuk babası Yüksel Ünal, AA muhabirine, gazilik ünvanını ömür boyu gururla taşıyacağını söyledi.

Askerliğin çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Ünal, "Askerliği çok seviyordum. Üniformaya karşı büyük zaafım vardı. Vatanımıza ve devletimize görev yapma aşkıyla asker olmak istedim. Askerlik dönemim çok iyi geçti, görevime doyamadım. Askerlerim evladım gibiydi." dedi.

Ünal, iş yerinden elde ettiği kazancın bir kısmıyla 4 üniversite öğrencisine burs verdiğini anlattı.

İşini yaparken zorlanmadığını dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"İş yerini açtıktan sonra bacağımın yokluğunu hiç hissetmedim. Hatta bazıları 'Komutanım, senin ayağının olup olmadığı belli bile değil helal olsun, çok iyi şeyler başarıyorsun' diyorlar. Ayağımın yokluğunu sadece akşam protezimi çıkardığımda hissediyorum. Gazi olmanın onurunu ve mutluluğunu fazlasıyla yaşıyorum. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Özellikle çocuklarım, babalarının gazi olmasından dolayı gurur duyuyorlar."

Hayatın her şeye rağmen devam ettiğini belirten Ünal, "Gazilerimiz asla hayata küsmesin, onlardan en büyük isteğim budur. Şu anda devletim bana hangi görevi verirse versin, yapmaya hazırım. Kanımın son damlasına kadar görevimi yerine getiririm." diye konuştu.