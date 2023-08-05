Gazeteci yazar Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Süleyman Özışık Ataşehir'de düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 52 yaşındaki gazeteci - yazar Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Süleyman Özışık'ın cenazesi bugün Ataşehir'de Mimar Sinan Camii'nde düzenlendi. Cenazeye AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Özışık ailesi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Eski Milletvekili Gürsel Tekin, yakınları ve gazeteciler katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Özışık'ın naaşı Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında defnedildi.

"Yıllarca beraber mücadele verdik"

Cenazede konuşan Hadi Özışık, "Süleyman benim dava arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. İnternet haber'i beraber kurmuştuk. Onun cebindeki 350 doları aldık ve beraber internethaberi kurduk. Yıllarca beraber mücadeleler verdik. Yol arkadaşlığı yaptık. Öğrencim oldu, kendisini yetiştirdim, yazar yaptım. Boynuz kulağı geçti ama yaşadığımız bir süreç var. Uğradığımız bir haksızlık var. O süreçte Süleyman kendini çok köşeye çekti. Kendisini çok yalnızlığa terk etti. 'Ben dedi alnıma yapıştırılan veya bana yapılan ihanet suçlamasını kabul etmiyorum' gibi bir ifade kullanmıştı." Şeklinde konuştu.

"18 Şubatta hastaneye götürdük"

Süleyman Özışık'ın hastalığından bahseden Hadi Özışık, "18 Şubatta kendisini hastaneye götürdük, maalesef doktor kendisine de söyledi, Süleyman bey dedi kendine ne kadar ihanet etmişsin biliyor musun dedi? Süleyman da biliyorum hocam dedi. Hastanede sağlık bakanımızı bilgilendirdim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her şeyi seferber etti arkadaşlar. Burada sizin aracılığınızla Fahrettin Koca hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Yapmadığı şey kalmadı." İfadelerini kullandı.

Süleyman Özışık kimdir?

1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı. Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.