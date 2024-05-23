GAÜN Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ve Yesemek Açık Hava Müzesi'ni Ziyaret Etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İslahiye ilçesindeki Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ve Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

Mimarlık Fakültesi'nden yaklaşık 30 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar almayan Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GAÜN Mimarlık ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Esra Demircioğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere değerleri tanıtmak ve tarihi alanların önemini anlamaları için gezi düzenlendiğini söyledi.

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Atilla Engin de İslahiye ve Nurdağı'nın arkeolojik açıdan önemli bir bölge olduğunu ifade etti.

Engin, öğrencilerin kültür varlıklarının korunması yönündeki farkındalığı artırmak için bu tür ziyaretleri önemsediklerini belirtti.