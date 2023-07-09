Adana'da baba oğlu gasp ettiği öne sürülen iki şüpheli ile iş yerlerine ateş ettiği iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

- Gasp ve iş yeri kurşunlama zanlıları yakalandı

Adana'da baba oğlu gasp ettiği öne sürülen iki şüpheli ile iş yerlerine ateş ettiği iddia edilen 4 zanlı yakalandı

ADANA - Adana'da baba oğlu gasp ettiği öne sürülen iki şüpheli ile iş yerlerine ateş ettiği iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Temmuz'da saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen baba Enver Yeyrek ve oğlu Ali Yeyrek'in önünü tanımadıkları iki kişi kesti. Baba Yeyrek'i tabancayla tehdit edip darbeden şüpheliler, ardından Yeyrek'in cebindeki 1500 doları gasp etti. Olay yerinden ayrılırken Ali Yeyrek'i de zorla yanlarında götüren şüpheliler, onu da götürdükleri evde bir süre darp ettikten sonra serbest bıraktı. Baba ve oğlu polise şikayette bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, baba ve oğlu gasp eden şüphelilerin, Resul ve Tekin Y. kardeşler olduğunu tespit etti. Ekipler ayrıca kentte uzun namlulu silahlarla farklı tarihlerde iş yeri ve ikamet kurşunlaması olaylarına karışan 4 şüphelinin daha adresini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramada; 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400'e yakın fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul ve Tekin Y. kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer olaylara karışan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.