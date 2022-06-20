GASBETTİKLERİ KAMYONETİN ŞOFÖRÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR - Haberler

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GASBETTİKLERİ KAMYONETİN ŞOFÖRÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GASBETTİKLERİ KAMYONETİN ŞOFÖRÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR

İSTANBUL'da gasbettikleri araçla mağazalardan hırsızlık yapan ve park halindeki otomobilleri çalan 4 kişi operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da gasbettikleri araçla mağazalardan hırsızlık yapan ve park halindeki otomobilleri çalan 4 kişi operasyonla yakalandı. Esenyurt'ta mal indirmek için kamyonetin kasasına binen sürücüyle birlikte gasbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gasbettikleri araçla market, mağaza ve büfelerden hırsızlık yapan çeteye operasyon düzenledi. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin  kimlikleri tespit edildi. 18 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı 8 adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan Görüntülerde şüphelilerin anahtarı üzerinde bulunan aracın şoför koltuğuna binerek hareket ettikleri,  kamyonetin kasasındaki sürücüsünün içerde kaldığı görüldü. Bir kaç kilometre ilerledikten sonra kamyoneti durdurdukları görülen şüphelilerin kasada kalan kişiyi silah tehdidi ile aşağı indirdikleri ve hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Gasbettikleri araçla gittikleri bir başka mağazada ise  kapıyı kırarak içeri giren hırsızların vitrinde bulunan eşyaları torbalara yükledikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. 17 ayrı suçtan işlem yapılan  Baran Y.(20), Ömer Y.(22), Adem E.(24) Azat Z.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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