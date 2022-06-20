GASBETTİKLERİ KAMYONETİN ŞOFÖRÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gasbettikleri araçla market, mağaza ve büfelerden hırsızlık yapan çeteye operasyon düzenledi. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 18 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı 8 adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gasbettikleri araçla gittikleri bir başka mağazada ise kapıyı kırarak içeri giren hırsızların vitrinde bulunan eşyaları torbalara yükledikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. 17 ayrı suçtan işlem yapılan Baran Y.(20), Ömer Y.(22), Adem E.(24) Azat Z.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel