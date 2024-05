Garanti BBVA'nın Salt Galata'da yeni sergisi: Öyleyse En Başa Dönelim

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sergisi "Öyleyse En Başa Dönelim", Salt Galata'da gerçekleştirilen ön gösterimle sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Itziar Barrio'nun teknoloji, emek, madde, kimlik arasındaki kesişimleri irdelediği "Madde" üçlemesindeki film ve video enstalasyonlarını yeni üretimler ile bir araya getiriyor.

Üçlemenin ilk bölümünde "A Demon That Slips into Your Telescopes While You're Dead Tired and Blocks the Light" (Sen Yorgunluktan Ölürken Teleskobuna Kaçıp Işığı Perdeleyen Bir Cin), ikinci bölümde video ve robotik heykellerden oluşan "ROBOTA MML", üçüncü bölümde Barrio'nun sanatçı ve besteci Seth Cluett ile yaptığı "Particle Matter" (Parçacıklı Madde) eseri yer alıyor.

Salt Araştırma mekanında sunulan video, maddeyi ve mikro olanın hareketini merkeze alarak birbirinden uzak veya karşıt görünen unsurların etkileşimini inceliyor.

Üçlemenin birinci ve ikinci bölümlerine, Salt Galata'nın katlarına yayılan mekana özgü müdahaleler eşlik ediyor.

Sanatçı Barrio, eserlerinde aynı zamanda astrofizik, antropoloji ve robotik mühendisliği gibi alanlardan uzmanların görüşlerini, kurgusal anlatılarla birleştirerek nesnel bilgi üretimi, toplumsal yapılar ve kültürel değerler arasındaki etkileşimleri ele alıyor.

Fatma Çolakoğlu'nun programladığı ve Emirhan Altuner'in tasarladığı sergi, 29 Eylül'e dek Salt Galata'da ücretsiz görülebilir.

Sergi paralelindeki programlara "saltonline.org" ve Salt'ın sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.