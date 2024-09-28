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Galatasaray Maçı Öncesi Terör Sembollü Şüpheli Sınır Dışı Edildi

Galatasaray Maçı Öncesi Terör Sembollü Şüpheli Sınır Dışı Edildi
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Galatasaray'ın PAOK ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçından önce, stada terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası sokmaya çalışan Yunanistan uyruklu bir kişi, üzerinde uyuşturucu ile yakalanarak sınır dışı edildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası sokmaya çalışırken yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan Yunanistan uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince, 44 bin 411 kişinin seyrettiği maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olay yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, bir kişinin stada gizlice terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası sokmaya çalıştığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerindeki aramada ise bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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