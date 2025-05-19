Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. kez şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktör Okan Buruk, sezon boyunca oyunculara teşekkür ederek, Avrupa'daki başarıyı hedeflediklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da bu formda bu kadroyla olsaydık yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri 5 yıldızı kazanmaktı. 5 yıldızı kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. kez şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın üst üste üçüncü, toplamda ise 25'inci kez şampiyonluğunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, kadrodaki tüm oyunculara teşekkür etti. Buruk, şöyle konuştu:

"Oyun olarak puan olarak her türlü hak ettiğimiz bir şampiyonluğu bugün tekrar gösterdik. Mutluyum, oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok uzun bir süre emek verdik ve sonunda şampiyon olmayı başardık. Hafta içi Türkiye Kupası'nı kazandık. 4 gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraflarımıza olan sorumluluğumuzu gerçekten çok iyi bir şekilde sonunda yerine getirdik.

"İlk iki sene lokomotif İcardi idi, bu sene lokomotif Osimhen"

Taraftarımıza da her zaman olduğu gibi bize verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezonun başından sonuna kadar hep kapalı gişe oynadık. Deplasmanlarımıza geldiler. Havaalanlarında, sokakta beklediler. Onların yüzündeki mutluluğu görmek gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray camiasının yeni taraftar kazanması... Kazandığımız kupaların yanında inanılmaz çok büyük taraftar kitlesi de kazandık. Bunda tabii ki oyuncularımızın çok büyük payı var. İlk iki sene lokomotif İcardi idi, bu sene lokomotif Osimhen.

"Hedefimiz hep Galatasaray'la şampiyon olmak"

Muslera'nın attığı golden sonra sahaya koşmaları, birbirlerine sarılmaları aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan oynamayan hepsinin aynı duygu içinde olduğunu gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi de burada gururlandırıyorlar, buraya şampiyon hoca olarak beni çıkarıyorlar. O yüzden oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Hedefimiz hep Galatasaray'la şampiyon olmak. Ama Avrupa'daki başarılar çok önemli. Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da bu formda bu kadroyla olsaydık yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri 5 yıldızı kazanmaktı. 5 yıldızı kazandığımız için çok mutluyum. Bu 3 şampiyonluk bana nasip oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı

Maliye şimdi de onların peşinde! 37 milyarlık vergi kaçağı çıktı
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.