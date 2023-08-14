Galata Köprüsü üzerinde başlanan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bakım ve onarım çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Galata Köprüsünde bakım onarım çalışmasına başlamasıyla birlikte Karaköy istikametinden Eminönü istikameti trafiğe kapatıldı. Önceki gün başlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek olan köprüdeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Galata Köprüsünde bakım onarım çalışmalarına başladı. İstanbul'un trafiğinde en kilit noktalarından biri olan Galata Köprüsü 13 Ağustos tarihinden itibariyle yolda bakım ve onarım çalışmasına başlandı. Köprüdeki çalışmalar da yolun Eminönü'nden Karaköy olan yol açık olup, Karaköy'den Eminönü'ne giden yolda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen asfalt kullanılacak. Yapılacak bakım onarım çalışmaları ile köprünün ömrünün uzaması ve depreme karşı direncinin arttırılması bekleniyor. Bakım ve onarımına başlanan köprüdeki çalışmaların ise yaklaşık 40 gün sürmesi bekleniyor.

Öte yandan çalışmaların devam ettiği Galata Köprüsü dron ile havadan görüntülendi.