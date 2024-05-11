Gagauz Özerk Yeri'nde Hıdırellez Kutlamaları

ÇADIR Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tabiatın canlanması, toprağın bereketlenmesi ve yaz döneminin başlamasını simgeleyen Hıdırellez kutlandı.

Bölgenin Çadır Lunga şehrinde düzenlenen etkinliğe, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un yanı sıra İcra Komitesi temsilcileri, "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ile Komrat Başkonsolosu Adnan Hayal'in de hazır bulunduğu etkinlik kapsamında, Gagauz mutfağından lezzetler ikram edildi, güreş ve at yarışları düzenlendi.

Program, Gagauz türkülerinin çalınması ve yöresel halk oyunlarının gösterisiyle devam etti.