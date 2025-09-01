Beşiktaş Spor Okulu antrenörü evinin bahçesinde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar, evinin bahçesinde ölü bulundu. 43 yaşındaki Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile çatıdan kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada yere düştüğü tahmin ediliyor.
Antalya'da Beşiktaş Kulübü'nü derinden yaralayan bir olay meydana geldi.
BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar, sabah saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Coşar'ın yerde hareketsiz halde yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 43 yaşındaki Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
HORTUMLA ÇATIDAN DAİRESİNİN BALKONUNA İNMEYE ÇALIŞMIŞ
Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.