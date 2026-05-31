Fransa, İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını belirtti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'daki derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını belirterek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran ve ABD'ye acil anlaşma çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'in Lübnan topraklarında giderek derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını bildirdi.

Barrot, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı talep ettiğini kaydeden Barrot, " İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının uzatılmasını ve Lübnan topraklarında giderek derinleşen işgalini hiçbir şey haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Barrot, bu durumun İsrail için büyük bir hata teşkil ettiğini vurgulayarak, bu ülkenin Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi ve Lübnan topraklarında ilerlemesinin uluslararası hukuka ve Tel Aviv makamlarının bulunduğu taahhütlere aykırı olduğunu kaydetti.

Fransız Bakan ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki bu eylemlerinin "kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

"İran ve ABD artık bir anlaşmaya varmalı çünkü durum katlanılmaz"

Barrot, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan misyon tekliflerinin hala masada olduğuna, bu konudaki planlama çalışmalarının ilerlediğini anlattı.

"İran ve ABD artık bir anlaşmaya varmalı çünkü durum katlanılmaz." diyen Barrot, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının etkilerini günlük olarak benzin istasyonlarında, dünya ekonomisi üzerinde hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
