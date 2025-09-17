Fransa'da Yeni Eylem Dalgası ve Güvenlik Önlemleri

Fransa'da François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından iktidarın bütçe politikalarına tepki gösteren Fransızlar yarın ülke genelinde yeni eylem dalgası başlatmaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı güvenlik tedbirlerini artırdı.

Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı programda konuşan geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yarın ülke genelinde yapılacak eylemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin kemer sıkma politikalarına karşı sokağa inecek Fransızların tepkisini "çok iyi anladığını" belirten Retailleau, gösteriler sırasında kamu düzenini bozacak faaliyetlere karşı da tedbirleri sıkılaştıracaklarını duyurdu.

Retailleau, yarınki eylemlerde 80 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını, insansız hava araçları ve zırhlı araçlarla da güvenlik önlemlerinin destekleneceğini söyledi.

Fransa'da hükümetin düşmesi üzerine 10 Eylül'de yapılan eylemlerin ardından sendikalar ve muhalifler 18 Eylül'de de yeni bir eylem dalgası başlatma kararı almıştı.

Yarın ülke genelinde ulaşımdan eğitime, tarımdan sanayiye çok sayıda sektör çalışanın greve gitmesi, yol kapatma eylemleri ve protestoların yapılması bekleniyor.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, bütçe politikalarına ve Macron'a tepki gösteren Fransızlar 10 Eylül'de sokağa inmişti.

Ülke çapında düzenlenen Macron karşıtı gösterilerde eylemciler çöp kovalarını ateşe vererek caddeleri trafiğe kapatmış, polisler biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etmişti.

Eylemciler ve polis arasında yer yer arbedenin yaşandığı gösterilerde çoğunluğu başkent Paris'te olmak üzere 675 kişi gözaltına alınmıştı.

Macron, Bayrou'nun istifa etmesinin ardından Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atamıştı.