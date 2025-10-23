Haberler

Fransa'da TotalEnergies'e Çevresel Yanıltmaca Ceza

Paris Adli Mahkemesi, TotalEnergies'in çevresel konularda yanıltıcı ticari uygulamalar yaptığına karar vererek, şirketin tazminat ödemesine hükmetti.

Fransa'da mahkeme, Fransız şirketi TotalEnergies'in çevresel konularda yanıltıcı ticari uygulamalarda bulunduğuna karar verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Adli Mahkemesi, TotalEnergies'in "2050'ye kadar karbon nötr hedefine ulaşma isteği" ve "enerji dönüşümü konusunda ciddi bir aktör olduğu" konusunda yaptığı açıklamalarını konu alan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, TotalEnergies'in bu açıklamalarla çevresel konularda yanıltıcı ticari uygulamalarda bulunduğuna hükmederek, şirketin böylece tüketicileri yanlışa ittiğini ve satın alma davranışlarında değişikliğe neden olduğunu kaydetti.

Şirketin davaya konu olan açıklamalarını yayından kaldırmasını ve mahkeme kararını sitesinde yayınlamasını isteyen mahkeme, TotalEnergies'in ayrıca davacı tarafların her birine tazminat gerekçesiyle 8 bin avro ve mahkeme masrafları için de toplam 15 bin avro ödemesine karar verdi.

Belçika merkezli "ClientEarth" isimli kar amacı gütmeyen kuruluş, bu mahkeme kararıyla, dünyada ilk kez bir petrol şirketinin, yeşil aklama (Greenwashing) yaptığı gerekçesiyle mahkum edilmiş olduğunu açıkladı.

Çevre örgütü Greenpeace France ve Fransız dernekler Les Amis de la Terre France ve Notre Affaire a Tous, 2022'de TotalEnergies'in çevreyle ilgili hedefleri hakkında farklı sosyal medya platformları, sitesi ve basında yer alan mesajları hakkında şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
