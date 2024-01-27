Fransa'da çiftçiler gümrük ofisini ateşe verdi

Fransa'da hükümetin tarım politikasına karşı çıkan çiftçilerin eylemi sırasında ülkenin güneyindeki Gard vilayetine bağlı Nimes kentinde gümrük ofisi ateşe verildi. Gelişme sonrası açıklama yapan Gard Valiliği, çiftçilerin eylemlerinin devam ettiğini bildirdi.

ÇİFTÇİLER MAÇ SIRASINDA STADA GİRDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Gard'da dün akşam Nimes ve Rouen futbol takımları arasında oynanan maçta verilen ara sırasında yaklaşık 150 çiftçi stada girdi. Çiftçiler, statta Fransız milli marşı La Marseillaise'i okuyarak eylemlerine devam etti.

MOTORİNE VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

Başbakan Gabriel Attal, Montastruc-de-Salies köyünde bir araya geldiği çiftçilerin taleplerine ilişkin açıklamalarında çiftçilerin gelirlerini güvence altına alan yasalarla ilgili gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi. Yasalara uymayanlara yaptırım uygulanacağına belirten Attal, çiftçiler için motorine uygulanacak vergi artışından vazgeçtiklerini bildirdi.

BAŞBAKANIN AÇIKLAMALARINI BEĞENMEYEN ÇİFTÇİLERDEN DEVAM KARARI

Attal'ın yaptığı açıklamaları yetersiz bulan çiftçi sendikaları, eylemlerin devam edeceğini duyurarak " Paris'i abluka altına almak" istediğini söyledi. Genç Çiftçiler Sendikası, Paris ve çevresine kimsenin ve giriş ve çıkışına izin vermeyeceklerini belirten sendika, bölge sakinlerine evden çalışma çağrısında bulundu.

TRAKTÖRLERİYLE YOLLARI KAPATTILAR

Fransa'da çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerindeki azalışa dikkat çekerek hükümetin tarım politikasını protesto ediyor. Çiftçiler hükümet tarafından taleplerinin değerlendirilmesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.