Fransa'da Çevre Aktivistleri Arkema Fabrikasına İzinsiz Girdi

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ÇEKİM TARİHİ: 2 Mart 2024

1. Arkema fabrikasına izinsiz giren çevre aktivistlerinden çeşitli görüntüler

2. Polis müdahalesinden çeşitli görüntüler

Fransa'da yaklaşık 300 çevre aktivisti, perflorlu ve poliflorlu alkil madde (PFAS) kullanımını protesto etmek üzere Cumartesi günü öğleden sonra Lyon kenti yakınlarındaki Pierre-Benite'de bulunan Arkema kimya fabrikasına izinsiz girdi.

Eylem, Yokoluş İsyanı ve İklim İçin Gençlik grupları tarafından düzenlendi. Uzmanlar bazı PFAS türlerine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu konusunda uyarıyor.

Polis on dakikadan kısa sürede olaya müdahale ederken sekiz kişi gözaltına alındı.

Xinhua muhabirleri Pierre-Benite'den bildiriyor. (XHTV)