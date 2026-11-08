Fon vurgunu tartışılırken Adalet Bakanlığı bütçesi yarın TBMM'de görüşülecek

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(TBMM) - Fon vurgununda ismi geçenlerin listesinin açıklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, TBMM'de gözler yarın Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüleceği Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. TBMM Genel Kurulu'nda Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine devam edilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda ise fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi ile Mekke Anlaşması'nın uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin öne çekilmesi nedeniyle ara verilen Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Toplam 9 maddeden oluşan Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin 4 maddesi kabul edilmişti.

Teklif ile Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşu niteliğinin güçlendirilmesi; afet, savaş, sağlık, insani yardım ve sosyal destek alanlarında yurt içi ve yurt dışında faaliyet yürütmesi; görev ve yetkileri doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon kurması ve protokoller yapması, afet yönetimi ve insani yardım kapasitesini artırabilmesi amacıyla ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetlerin alımının stratejik alım kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Teklifte, Türk Kızılay'ın bazı taşınır malların bedelsiz devrinden yararlanması, belirli vergi ve harçlardan muaf olması ve ithal edilen yardım malzemeleri için gümrük kolaylıklarından faydalanmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

Kan hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik düzenlemelerin bulunduğu teklif, olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan Türk Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi ve Türk Kızılay il merkez şube başkanı ile varsa ilçe şube başkanlarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetinde görev alması öngörülüyor.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARININ FAALİYETLERİ DENETİM ALTINA ALINACAK

Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanması halinde Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesi bekleniyor. Teklif, yabancı dijital konaklama platformlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getiriyor. Türkiye'de tüketicilere hizmet sunan yabancı platformların faaliyetleri izin, kayıt ve denetim kapsamına alınacak. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye'den Booking'e erişimin de önü açılacak.

Teklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ortam üzerinden yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki zemine kavuşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu platformların faaliyet alanlarının belirlenmesi, sektörde adil rekabet koşullarının tesis edilmesi, bu platformlara bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi, yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımların düzenlenmesi, Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili kılınması öngörülüyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın gelir yapısının güçlendirilmesi amacıyla yabancı dijital konaklama platformlarının turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi amaçlanıyor. Teklife göre dijital konaklama sağlayan platformların Türkiye'deki konaklama yerlerine rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak.

İzin belgesi alınabilmesi için Türkiye'de temsilci ataması, platformun dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve Türkiye'deki vergi borçlarını ödemesi gerekiyor. Temsilci atamayan platformlara izin belgesi verilmeyecek. Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte elektronik ticaret ortamı üzerinden yurt içinde faaliyette bulunan yabancı dijital konaklama platformlarınca, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde izin belgesi almak üzere bakanlığa başvurulması zorunlu olacak. Bu yükümlülüğe uymayan veya başvurusu kabul edilmeyenler hakkında bakanlıktan izin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenler ile izin belgesi iptal edilen veya izin belgesi süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik idari yaptırım hükmü uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

KOMİSYONDA 4 BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine devam edilecek. Fon vurgunu ile ilgili tartışmalar sürerken komisyonda yarın Adalet Bakanlığı'nın bütçesi ele alılacak.

Komisyonda salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri görüşülecek.

KİT KOMİSYONU

KİT Komisyonu'nda salı günü Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile Bağlı Ortaklıkları, çarşamba günü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ), Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri AŞ'nin (SADES SAĞLIK AŞ) hesapları incelenecek.

BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda perşembe günü 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığınca Düzenlenen 2025 Yılı Raporu'nun sunulduğuna dair Sayıştay Tezkeresi ele alınacak.

Siyasi partilerin grup toplantılarının salı ve çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA