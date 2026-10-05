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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'ya ödeme izni verildi

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'ya ödeme izni verildi
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Fon soruşturmasında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, SPK'nin gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvurdu. Savcılık, bankaların görüş sormasının ardından TMSF isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın SPK'nin açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuruya izin verildi.

Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulundu.

İlgili bankaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görüş sormasının ardından Başsavcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) "isteğe bağlı iade hesabı"na ödeme gönderilmesine izin verdi.

Kaynak: ANKA
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