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Finlandiya'da İşçi Sendikaları Grevde

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Finlandiya'da işçi sendikaları, işgücü piyasasına ilişkin yasa değişikliğini protesto etmek için greve gitti. Grevler nedeniyle kreşler, anaokulları, hava trafiği, posta hizmetleri ve toplu taşıma araçları etkilenecek.

Finlandiya'da işçi sendikaları, işgücü piyasasına ilişkin yasa değişikliğini protesto için greve gitti.

Ülkede işçi sendikaları, hükümetin yapmayı planladığı işgücü piyasası mevzuatı ve sosyal güvenlik kesintilerine ilişkin yasa değişikliğini protesto etmek için aldığı grev kararını uygulamaya başladı.

Yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen ve 300 bin işçiyi etkileyeceği öngörülen grevler nedeniyle kreşler ve anaokullarının kapanmasının yanı sıra, hava trafiği ve posta hizmetlerinin aksaması, toplu taşıma araçlarının durması ve ülke genelinde fabrikaların kapanması bekleniyor.

Finlandiya İşçi Sendikaları Merkez Örgütü (SAK) ve Finlandiya Profesyoneller Konfederasyonu (STTK) ise 1 Şubat'ta başkent Helsinki'de ortak gösteri düzenleneceğini duyurmuştu.

Duyuruda, "Bu siyasi gösteri, Finlandiya'da eşitsizliği büyük ölçüde arttıran hükümet politikasını kabul edemeyeceğimizi göstermeyi amaçlıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Finlandiya hava yolları Finnair ise grev süresi boyunca yaklaşık 550 uçuşun iptal edileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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