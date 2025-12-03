Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'nin küresel düzendeki önemine işaret etti Açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin küresel ekonomik ve jeopolitik ağırlığının önemine vurgu yaptı. Stubb, Türkiye'nin ortada bulunduğu güç dengesinin yeni dünya düzeninde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin küresel düzeni istikrara veya daha büyük çalkantıya götürebilecek ekonomik araç ve jeopolitik ağırlığa sahip ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Stubb, Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs için yazdığı "Batı'nın Son Şansı: Çok Geç Olmadan Yeni bir Küresel Düzen Nasıl İnşa Edilir" başlıklı makalesinde Türkiye'nin önemine de değindi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, dünyanın son 4 yılda, önceki 30 yıla kıyasla oldukça değiştiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Afrika'daki gerginliklerin demokrasilerin çökmesine neden olduğunu vurguladı.

Dünyanın yeni bir düzensizlikle karşı karşıya kaldığına işaret eden Stubb, şöyle devam etti:

"Büyük güç rekabeti geri döndü, Çin ile ABD arasındaki rekabet jeopolitiğin çerçevesini belirliyor. Ancak küresel düzeni şekillendiren tek güç bu değil. Brezilya, Hindistan, Meksika, Nijerya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi orta güç ülkeleri oyunun kurallarını değiştiren konuma geldi. Bu ülkeler küresel düzeni istikrara götürebilecek ekonomik araçlar ve jeopolitik ağırlığa sahip."

Soğuk Savaş'tan sonra yeni oluşumlara dikkati çeken Stubb, "Batılı ülkelerin monolog yerine diyaloğu, çifte standart yerine tutarlılığı ve tahakküm yerine işbirliğini tercih ettiklerini dünyaya göstermeleri için son şans. Ülkeler rekabet uğruna işbirliğinden kaçınırlarsa, daha da büyük çatışmaların yaşanacağı bir dünya ufukta belirir." ifadelerini kullandı.

Stubb, çok taraflılığın düzene, çok kutupluluğun ise çatışmalara yol açtığını, günümüz küresel güç dengesinin Küresel Batı, Küresel Doğu ve Küresel Güney olarak 3 bölgeden oluştuğunu aktardı.

Küresel Batı'nın ABD liderliğinde 50 ülkeden oluştuğunu, Küresel Doğu'nun da Çin liderliğinde 25 ülkeyi kapsadığını belirten Stubb, "Küresel Güney ise Afrika, Latin Amerika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'da gelişmekte olan ve orta gelirli yaklaşık 125 devleti kapsamaktadır. Burada çok sayıda orta güçte ve kararsız devlet var." ifadelerine yer verdi.

Stubb, Küresel Batı ve Küresel Doğu'nun Küresel Güney'in kalbi ve zihni için mücadele içinde olduğunu kaydederek, "Çünkü biliyorlar ki yeni dünya düzeninin yönünü Küresel Güney belirleyecek. Batı ve Doğu farklı yönlere doğru ilerlerken, Güney'in oyu belirleyici olacak." değerlendirmesini yaptı.

