Finike'de "Kurban Kesim" kursu açıldı - Haberler

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Finike'de "Kurban Kesim" kursu açıldı

AA - Ali Karataç - Güncel
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Finike'de 'Kurban Kesim' kursu açıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde "Kurban Kesim" kursu düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde "Kurban Kesim" kursu düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurs düzenlediklerini, bu yılki kursa 40 kişinin kayıt yaptırdığını ifade etti.

Kursun 20 saat süreceğini ve Finike Müftülüğünden 1 din görevlisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 1 veteriner ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından eğitimlerin verileceğini vurgulayan Şimşek, başarılı olanlara sertifika verileceğini bildirdi.

AA / Ali Karataç - Güncel

Hisarcık Antalya Finike Kurban Güncel Haberler

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