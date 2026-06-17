Filistin Başbakanı Mustafa, İngiltere'den Filistin Devleti'ne destek için daha etkin adımlar istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu siyasi ve ekonomik zorluklara karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Başbakan Mustafa, İngiliz Bakan Falconer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa ile Falconer, Uluslararası Adalet Divanının danışma görüşü ve geçen yıl düzenlenen Filistin meselesinin çözümüne ilişkin üst düzey uluslararası konferansın sonuçlarından biri olan New York Bildirisi temelinde siyasi sürecin ilerletilmesi imkanlarını değerlendirdi.

Taraflar, iki devletli çözümün hayata geçirilmesini destekleyecek kapsamlı ve bağlayıcı bir yol haritası ile net bir zaman çizelgesinin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Görüşmede Mustafa, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Mustafa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarının artması ile Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişlemesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ardından öngörülen geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklarla birlikte insani ve ekonomik koşulları daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Filistin halkının korunması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirten Mustafa, barış ve istikrar fırsatlarını zedeleyen tek taraflı İsrail uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.

Mustafa ayrıca Filistin kurumlarının görevlerini yerine getirebilmesi ve halkın direncinin desteklenmesi amacıyla siyasi ve ekonomik desteğin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından Filistin ile İngiltere arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da ele alındı.

Taraflar ayrıca, İsrail'in uygulamalarının Filistin ekonomisi üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin hafifletilmesine yönelik adımları değerlendirdi.

Bu kapsamda, vergi gelirlerinin aktarılmaması, piyasada şekil birikimi sorunu ve özellikle bankacılık sektörü başta olmak üzere Filistin özel sektörünü hedef alan uygulamalar görüşüldü.

Mustafa, uluslararası toplumun uluslararası hukuka aykırı İsrail politikalarına karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, İngiltere'ye Yahudi yerleşim faaliyetlerini caydırmaya yönelik daha etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

Özellikle "E1" yerleşim planının bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yahudi yerleşimlerde üretilen ürünlerin yasaklanması ve uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının etkinleştirilmesi gibi ilave somut adımların atılmasını talep eden Mustafa, bunun uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygının güçlendirilmesine, iki devletli çözümün korunmasına ve bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunacağını kaydetti.