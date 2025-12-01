Haberler

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı'ndan İsrail'e Gazze Çağrısı

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması ve acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Şeyh, Batı Şeria'daki toplantıda uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma konusunda çağrı yaptı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şeyh, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Şeyh, " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını durdurması ve kış mevsimi öncesinde acilen yardım ulaştırması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Şeyh ayrıca, İsrail tarafından alıkonulan Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılması, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması ve askeri kontrol noktalarının kaldırılması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin toprak bütünlüğüne dikkati çeken Şeyh, Gazze ile Batı Şeria arasında coğrafi bağın kurulmasının Filistin topraklarının bütünlüğünü garanti altına alan adil bir siyasi çözümün temel unsuru olduğunu vurguladı.

İsrail tarafından toplanan Filistin vergileri, Filistin Yönetimi adına aktarılıyordu. Ancak 2019'dan bu yana İsrail tarafından bu vergiler kesintiye uğruyor. Bu da kamu sektörü çalışanlarının maaşlarının tam olarak ödenememesine neden oldu.

Kasım 2021'den bu yana Filistinli memurların maaşları ancak yüzde 50 ila yüzde 90 arasında eksik ödenebiliyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze savaşının başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını artırarak bin 85'ten fazla Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 11 bin kişinin yaralanmasına ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alınmasına yol açtı.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşması, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

8 Ekim 2023'te başlayan savaşta 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 171 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yeniden yapılanmanın maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesapladı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
