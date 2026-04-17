Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Yunanistan'ı ziyaret etti

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bölgedeki barış planlarını görüştü.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şeyh ve beraberindeki heyetin Miçotakis ile yaptığı görüşmede, İran başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Miçotakis, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun küresel ekonomi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Lübnan'da ilan edilen 10 günlük ateşkesi de iyi bir haber olarak nitelendiren Miçotakis, Gazze için barış planının bir sonraki aşamasının uygulanmasının önemine işaret etti.

Miçotakis, Batı Şeria'daki durumdan duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
