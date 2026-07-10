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Filistinli Yetkililer, İsrail'in Vergi Gelirlerinin Dondurulmasına Yönelik Son Kararını Kınadı

Filistinli Yetkililer, İsrail'in Vergi Gelirlerinin Dondurulmasına Yönelik Son Kararını Kınadı
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İsrail parlamentosu, Filistin'e ait gümrük gelirlerinin daha fazla dondurulmasını öngören yasa tasarısını ilk görüşmede kabul etti. Filistinli yetkililer bu hamleyi 'organize suç' ve 'mali korsanlık' olarak nitelendirerek kınadı ve uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

RAMALLAH, 10 Temmuz (Xinhua) -- Filistinli yetkililer, Filistin'e ait daha fazla gümrük gelirinin dondurulmasını öngören yasa tasarısının İsrail parlamentosunda ilk görüşmede kabul edilmesini "organize suç" ve "mali korsanlık" olarak nitelendirerek kınadı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hamlesini kınayarak, söz konusu gümrük gelirlerinin "İsrail'in bir hibesi veya hediyesi değil, tamamen Filistin'in kendi gelirleri" olduğunu vurguladı.

Gelirlerin alıkonulmasının imzalanmış anlaşmaların ve uluslararası insani hukukun "açık bir ihlali" olduğunu belirten Fettuh, uluslararası topluma bu gelirleri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Filistin Merkez Konseyi Üyesi Sabri Saydam, İsrail parlamentosunun söz konusu girişiminin "tehlikeli bir hukuki değişime" işaret ettiğini ve kararları kalıcı hale getirerek geri dönüşü son derece zorlaştırdığını ifade etti.

Saydam, gerçek amacın "sadece paraya el koymak değil, Filistin Yönetimi'ni tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

İsrail parlamentosu, çarşamba günü Filistin Yönetimi'ne ait vergi gelirlerinin daha büyük bir kısmının dondurulmasına olanak tanıyan tasarıyı ilk görüşmede kabul etmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre İsrail, Filistin Yönetimi adına tahsil edilen ve gümrük fonu olarak bilinen gümrük vergilerinden oluşan yaklaşık 14 milyar şekel (4,6 milyar ABD doları) tutarındaki Filistin hazine gelirini elinde tutuyor.

Haaretz'e göre İsrail, bu fonların "terörizmi teşvik etmek ve desteklemek için kullanıldığını" iddia ediyor.

Söz konusu gelirler, Filistin Yönetimi'nin toplam bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 68'ini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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