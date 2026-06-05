Filistin: İsrail'in Vergi Gelirlerimizi Alıkoyması Binlerce Hastanın Hayatını Tehlikeye Atıyor

RAMALLAH, 5 Haziran (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin Yönetimi adına toplanan vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesi nedeniyle yaşanan ciddi ilaç sıkıntısının binlerce Filistinli hastanın hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, temel ilaç listesindeki ilaçların üçte birinden fazlasının stoklarının tamamen tükendiği, yüzlerce ilacın stoklarının ise acil seviyelerin altına düştüğü bildirildi.

İlaç sıkıntısının sürekli tedaviye ihtiyaç duyan 4.000'den fazla kanser hastası ile binlerce diyaliz hastasının hayatını tehdit ettiği, planlanan 11.000'den fazla ameliyatın ise ertelendiği belirtildi.

Filistin'in vergi gelirlerini alıkoyma uygulamasının devam etmesinin, yalnızca devlet maliyesini değil, tüm sağlık sisteminin istikrarını da tehlikeye attığını vurgulayan bakanlık, bağışçılardan acil destek ve uluslararası toplumdan müdahale çağrısında bulundu.

Mevcut düzenlemeler uyarınca İsrail, Filistin topraklarına ithal edilen mallardan gümrük vergileri ve katma değer vergileri tahsil ederek bu gelirleri her ay Filistin Yönetimi'ne aktarıyor. Ancak Filistin Yönetimi'nin tutuklulara ve serbest bırakılan hükümlülere yaptığı ödemeleri gerekçe gösteren İsrail, 2019 yılından bu yana söz konusu gelirlerin bir kısmını elinde tutuyor.

Kaynak: Xinhua